O planejamento da Lei Seca inclui também a ampliação das atividades das equipes de educação neste período de jogos da seleção - Magno Segllia

O planejamento da Lei Seca inclui também a ampliação das atividades das equipes de educação neste período de jogos da seleçãoMagno Segllia

Publicado 23/11/2022 21:07 | Atualizado 23/11/2022 21:11

Rio - O Governo do Estado lança, nesta quinta-feira (24), a Operação Copa-Verão, que será realizada pelos programas Lei Seca e Segurança Presente. O objetivo é reforçar as blitzes em pontos estratégicos durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar e ao longo da estação mais quente do ano.



Além das ações noturnas, a Lei Seca vai adotar fiscalização diurna e em locais onde ocorrem grandes concentrações de torcedores. Serão mobilizados 180 agentes civis e militares em 12 pontos de abordagens, que contarão com as equipes de motociclistas para surpreender os condutores que usam ruas periféricas à operação para tentar escapar da blitz.



"O verão já é um período com tendência de aumento no consumo de bebida alcoólica. E isso, junto com a Copa do Mundo, certamente vai potencializar ainda mais a demanda dos nossos agentes. Por isso a importância de melhorar a qualidade do serviço, ter carros novos e intensificar a fiscalização, tanto da Lei Seca como do Segurança Presente", explicou o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar.



Educação vai intensificar campanha

O planejamento da Lei Seca inclui também a ampliação das atividades das equipes de educação neste período de jogos da seleção, justamente para sensibilizar os motoristas a nunca dirigir depois de beber.

Os agentes, muitos deles cadeirantes e vítimas da violência no trânsito, vão abordar, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, os consumidores de bebidas alcoólicas nos bares, restaurantes e pontos de concentração de torcedores.



Reforço no policiamento nas 42 bases

Durante o período da Copa e do verão, o Segurança Presente também vai reforçar o patrulhamento na área das 42 bases, localizadas em 21 municípios fluminenses.