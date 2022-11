Mulheres vítimas de violência doméstica ganham polo de atendimento no Shopping New York City Center, na Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 23/11/2022 20:15

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) inaugura na sexta-feira (25), data em que é celebrada o Dia de Combate à Violência contra a Mulher, um polo de atendimento às mulheres no Shopping New York City Center, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A iniciativa acontece em conjunto com a VII Juizado de Violência Doméstica, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Multiplan Empreendimentos.

O local será dedicado exclusivamente ao atendimento de mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência doméstica. O ponto de atendimento será o único na Zona Oeste.



No "Espaço Mulher" as vítimas vão encontrar acolhimento e serão atendidas por advogadas voluntárias, que prestarão um atendimento humanizado, sigiloso e totalmente gratuito. Após orientação da equipe, as medidas protetivas poderão ser feitas online no site do TJ, pela própria vítima, e encaminhadas para o juizado da Barra da Tijuca ou, dependendo da origem do caso, para qualquer outro juizado da cidade.



O local funcionará às segundas e terças-feiras, das 10h às 15h, no estacionamento subsolo do New York City Center.

Cristo Redentor é iluminado na cor laranja em homenagem às mulheres vítimas de violência e feminicídio

O Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais conhecidos no mundo, foi iluminado na cor laranja às 18h30 desta quarta-feira (23), para homenagear às mulheres vítimas de violência e feminicídio no Brasil e chamar atenção da sociedade para refletir sobre as ações de combate à violência contra as mulheres. Integrantes da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEM) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, demais membros da rede de enfrentamento à violência contra mulher e líderes religiosos participaram da cerimônia no Santuário Cristo Redentor.



A iniciativa faz parte de uma série de ações que serão promovidas pela COEM em alusão a campanha mundial dos '21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres' e conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Coordenadoria de Defesa da Mulher); Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher); Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher); Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Patrulha Maria da Penha); Guarda Municipal do Rio (Ronda Maria da Penha); e Secretaria Especial Municipal de Políticas e Promoção da Mulher.



Além do cartão postal carioca, todos os fóruns do TJRJ da capital serão iluminados na cor laranja. O Cristo Redentor de Itaperuna, na região Noroeste fluminense, também receberá a iluminação especial. Em 2021, a imagem se tornou a primeira do Brasil a ser reconhecida oficialmente como monumento irmão pelo Santuário Cristo Redentor.



Durante a campanha, especialmente na semana de 21 a 25 de novembro, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher vão intensificar as audiências.



Mais ações



No dia 21 de novembro, o VI Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Regional da Leopoldina - com apoio da Ronda Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha e Polícia Civil – realizou o evento 'Papo de Mulher: quebre o ciclo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher'.



No dia 22, juízas integrantes da COEM participaram do curso de capacitação destinado a todos (as) os inspetores de polícia que atuam nas Delegacias de Atendimento à Mulher da Secretaria Estadual de Polícia Civil.



Entre os dias 21 e 25 de novembro, a comarca de Rio das Flores, na Região Serrana do Rio, realiza o evento 'Justiça com as Flores', uma capacitação da rede para criação de uma parceria institucional para garantir de forma integrada serviços especializados de violência contra meninas e mulheres, sempre que procurarem a Justiça, os órgãos de proteção e os canais de denúncia da comarca. A iniciativa conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Centro Integrado, Defensoria Pública e Ministério Público. Na ocasião, será implantado o projeto Violeta e Violeta Laranja na comarca de Rio das Flores.



Também no dia 25 de novembro, a coordenadora da COEM, desembargadora Suely Magalhães, participará do evento 'A Arte como Instrumento Transformador no Enfrentamento da Violência Contra a Mulher'. O encontro marcará o lançamento da cartilha "Vamos Conversar Sobre Violência contra a mulher" do Ministério Público do Rio.