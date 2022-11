Estabelecimento de temperos e especiarias em Copacabana, na Zona Sul do Rio, é furtada - Divulgação

Publicado 23/11/2022 18:31 | Atualizado 23/11/2022 20:18

Rio - Criminosos furtaram, na madrugada desta quarta-feira (23), um estabelecimento de especiarias e temperos um dia antes da inauguração, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 19º BPM (Copacabana) foi acionada para verificar a ocorrência de invasão a estabelecimento comercial. No local, os PMs encontraram um responsável da loja, que não soube informar sobre os itens furtados.



A investigação está em andamento na 13ª DP (Ipanema) e o dono da loja foi ouvido. Agentes também realizam diligências em busca de imagens e possíveis testemunhas que ajudem a identificar a autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com as redes sociais da Casas Pedro, a ocorrência de furto não afetou o planejamento da empresa e a nova unidade será inaugurada nesta quinta-feira (24).

Moradores se queixam da violência no bairro

Alguns moradores de Copacabana compartilharam em um grupo do bairro relatos de violência na região. "Esse é o quadro atual da falta segurança da Zona Sul. Já vi dois assaltantes fazendo um arrastão de jeans nas araras da Loja Marisa em plena tarde. O segurança nada pode fazer, foi rápido demais. Depois conversando a sós com ele, o segurança me falou que era normal aquilo. Não demorou dois anos a loja que era na Avenida Nossa Senhora de Copacabana fechou as portas"; "Infelizmente Copacabana está abandonada"; "Moro Barata Ribeiro perto da Siqueira Campos. Tem uns garotos que andam pelas ruas durante as madrugadas, encosta na porta da loja, dão chutes e voltam para saquear. Devem ser os mesmos", escreveram alguns perfis.

Procurada para se posicionar sobre as queixas de violência constante no bairro, a Polícia Militar informou que, entre janeiro e setembro de 2022, 676 prisões em flagrante foram feitas na área de policiamento do 19ºBPM (Copacabana).



Disse ainda que o 19ºBPM criou um canal de comunicação direto com moradores e síndicos. "O batalhão também tem empenhado reforços para prevenir e coibir delitos na região citada, inclusive com o apoio de Unidades de Polícia Pacificadora e do Programa Copacabana Presente", disse a PM.



Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve queda de 19,4% nos roubos a estabelecimentos comerciais na 19º Área Integrada de Segurança Pública (AISP), nos nove primeiros meses de 2022, quando comparado com o mesmo período de 2021.



A Polícia Militar ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190 para que as medidas imediatas cabíveis possam ser tomadas. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos.