Suspeito foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 23/11/2022 17:19 | Atualizado 23/11/2022 17:49

Rio – Um homem foi ferido, nesta quarta-feira (23), em um confronto com policiais do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a PM, os policiais participavam de uma operação contra o crime organizado, em apoio ao 3º BPM (Méier), e faziam um vasculhamento pela área quando foram atacados por homens armados. Os agentes revidaram e, após o fim do confronto, encontraram o homem ferido. Com ele, foi apreendida uma pistola e um rádio comunicador.

Além do Morro do Urubu, a operação também foi realizada nas comunidades dos morros do Engenho e da Galinha. Nesta última, policiais realizaram a apreensão de drogas e rádios transmissores.

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e 44ª DP (Inhaúma).