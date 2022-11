Serviço mobilizará mais de 500 profissionais entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento - Divulgação

Serviço mobilizará mais de 500 profissionais entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamentoDivulgação

Publicado 23/11/2022 16:50 | Atualizado 23/11/2022 17:13

Rio – A Cedar informou, nesta quarta-feira (23), que o fornecimento de água no município do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense será interrompido na próxima sexta-feira (25), das 4h às 20h, devido a manutenção preventiva do Sistema Guandu e de dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão. De acordo com a companhia, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões será normalizado imediatamente após a conclusão da manutenção.

Segundo a companhia, o serviço mobilizará mais de 500 profissionais entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento, além de 34 veículos. A ação permite reparos e correções necessárias, como instalação de equipamentos, reparos de vazamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das redes e das instalações.

"A manutenção anual otimiza e aumenta a segurança da operação do sistema, pois permite identificar e corrigir irregularidades a fim de prevenir ocorrências futuras que exijam novas paralisações. A ação é fundamental para que o sistema esteja pronto para o período de maior demanda", disse o diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, Daniel Okumura.

Ainda de acordo com a concessionária, o fornecimento de água ficará interrompido, durante o serviço, para os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.