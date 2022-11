Mayara se encontra em estado estável no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo - Arquivo / Agência O Dia

Mayara se encontra em estado estável no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em RealengoArquivo / Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 15:52 | Atualizado 23/11/2022 16:38

Rio – Mayara da Silva Mendonça, esfaqueada pelo marido e que está internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, apresentou melhora e seu quadro de saúde agora é considerado estável. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (23).

A mulher foi levada ao hospital após vizinhos ouvirem gritos de socorro. De acordo com a Polícia Civil, Leandro Dias dos Santos teria desferido pelo menos oito golpes de faca contra Mayara, atingindo seu pescoço, tórax e braços. Depois do ataque, ele a teria trancado em casa com o filho de 7 anos do casal e fugido.

Policiais da 33ª DP (Realengo) prenderam Leandro na tarde da última segunda-feira (21) por tentativa de feminicídio. Ele confessou ter tentado matar a mulher e alegou que teria 'perdido a cabeça'. O casal estava junto há dez anos. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária e posterior transferência para unidade prisional, onde aguardará decisão da Justiça.