Funcionárias controlaram o incêndio na Escola Municipal Deoclécio Dias Machado Filho, em MesquitaReprodução / Redes sociais

Publicado 23/11/2022 15:45 | Atualizado 23/11/2022 16:02

Rio - Um adolescente foi apreendido em flagrante por atear fogo em uma sala de aula na Escola Municipal Deoclécio Dias Machado Filho, no bairro Cosmorama, em Mesquita, Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (22). O menor cometeu o ato logo após entrar entrar no colégio com um galão de gasolina na mochila. Por volta das 9h, o incêndio foi controlado por funcionários da unidade escolar e não houve feridos.

De acordo com a Guarda Municipal de Mesquita, o aluno foi encontrado em uma rua perto da unidade de ensino por agentes da Ronda Escolar e do Grupamento Tático Ambiental.

A Policia Militar também foi acionada, mas informou que a ocorrência já estava encerrada quando a equipe do 20º BPM (Mesquita) chegou no local. A direção da escola disse aos agentes que registraria o caso na delegacia.

O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita). Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um auto de infração contra o adolescente por fato análogo ao crime de tentativa de homicídio. A investigação segue em andamento.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação de Mesquita informou que o Conselho Tutelar também foi acionado. Além disso, afirmou que a prefeitura dá todo o respaldo de segurança, incluindo câmeras de vigilância instaladas em espaços comuns. Por fim, ressaltou que o caso está sendo apurado para que não ocorram novos incidentes.