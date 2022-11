Ação aconteceu depois de denúncias da população - Divulgação

Publicado 23/11/2022 15:20 | Atualizado 23/11/2022 16:34

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) removeu na manhã desta quarta-feira (23) 13 veículos que transitavam de forma irregular pela calha do BRT na altura da Estrada da Grota Funda e do Túnel do Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Seop, a ação aconteceu depois de denúncias da população e teve como objetivo acabar com os riscos a pedestres que atravessam a via, além de contribuir com o trânsito dos ônibus que passam pelo local.

Ainda de acordo com a secretaria, as remoções foram feitas de acordo com o artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro que proíbe veículos de circular na faixa exclusiva de trânsito. A ação aconteceu por meio do programa BRT Seguro e da Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboques



"Nós temos detectado alguns veículos utilizando irregularmente a calha do BRT e isso atrapalha a circulação dos ônibus e prejudica o fluxo do trânsito. Dessa forma, a SEOP, juntamente com a Guarda Municipal, vai continuar fazendo essas operações para combater esse tipo de ilegalidade, inclusive, rebocando os veículos que estiverem em situação irregular. Não podemos tolerar situações como essas e solicitamos à população que não utilize a calha do BRT, uma vez que ela foi criada para uso exclusivo dos ônibus", diz o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.