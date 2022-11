De acordo com fiscais, os passageiros são abordados no momento do desembarque por aliciadores - Divulgação

De acordo com fiscais, os passageiros são abordados no momento do desembarque por aliciadoresDivulgação

Publicado 23/11/2022 16:34

Rio – Uma operação conjunta entre o Detro-RJ e a Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) multou e rebocou, nesta terça-feira (22), três carros particulares que faziam transporte irregular de passageiros no Galeão e cobravam valores abusivos.

De acordo com fiscais, os passageiros são abordados no momento do desembarque por aliciadores denominados “jóqueis” que os direcionam para os veículos piratas. Um dos carros multados e rebocados na noite desta terça-feira realizava o trajeto entre o aeroporto e Copacabana, por R$60,00. Os outros dois automóveis apreendidos faziam viagens com o Galeão como destino, originárias de São Gonçalo e Queimados, cobrando taxa de R$120,00 e R$160,00 respectivamente.



O Detro-RJ vem realizando frequentemente ações para reprimir o transporte ilegal no entorno do aeroporto. Desde o início do ano, 41 carros irregulares rodando sem permissão para transporte de passageiros foram apreendidos no Aeroporto Internacional e 34 no Santos Dumont.