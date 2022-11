O passageiro teria caído ao forçar a porta para que ficasse aberta - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 15:50 | Atualizado 23/11/2022 16:19

Rio – Henrique Lima, de 21 anos, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após ter caído de um BRT em movimento na tarde do sábado passado (19). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (23).

A queda aconteceu na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, entre as estações Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste. De acordo com a Mobi-Rio, que opera o sistema, o passageiro estava na porta e acabou se desequilibrando e caindo ao tentar forçar a passagem para mantê-la aberta durante a viagem. Ainda segundo a concessionária, o motorista do veículo não viu a situação e foi avisado por outros passageiros, parando na estação mais à frente.

A empresa disse que durante "as viagens, muitos passageiros forçam as portas, alguns desconectando até os mecanismos do equipamento para manter aberto e poder sair onde quiser, pulando do ônibus e arriscando sua vida".