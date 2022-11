Acidente aconteceu entre as estações Mato Alto e Magarça, na Avenida D. Joao VI, em Guaratiba - Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 20/11/2022 10:24 | Atualizado 20/11/2022 13:10

Rio – Um jovem caiu de um BRT em movimento, na tarde deste sábado (19). A queda aconteceu na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, entre as estações Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste.

A vítima, identificada como Henrique Lima, de 21 anos, foi socorrida por bombeiros de Guaratiba e encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. O estado de saúde dele é grave, de acordo a Secretaria de Saúde.



Em nota, a Mobi-Rio, que opera o sistema, informou que o passageiro estava na porta e acabou se desequilibrando e caindo ao tentar forçar a passagem para mantê-la aberta durante a viagem. Ainda de acordo com a concessionária, o motorista do veículo foi avisado pelos próprios passageiros, parando na estação mais à frente.

Questionada sobre caminhos para coibir esse tipo de situação, a Mobi-Rio informou que agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, atuam nas estações para garantir a segurança dos passageiros, pedindo para que as pessoas entrem e fecham a porta, e a integridade física dos condutores, que são ameaçados por parar o ônibus quando alguns passageiros insistem em forçar as portas e as quebram.



A empresa pública lembrou também que "as portas não são quebradas porque os articulados estão cheios" e que "forçar a porta e destruir o equipamento é um ato de vandalismo e coloca em risco não só a vida de quem a mantém aberta como a dos demais passageiros."