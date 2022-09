Passageiro foi resgatado com suspeita de traumatismo craniano - Reprodução / Record TV

Publicado 27/09/2022 14:24

Rio - Um passageiro ficou gravemente ferido, na noite desta segunda-feira (26), após cair de um BRT na Barra da Tijuca. No momento da queda, o articulado estava em cima de um viaduto próximo do Terminal Alvorada.



Militares do Grupamento de Busca e Salvamento do quartel da Barra da Tijuca foram acionados às 19h38 para a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento do resgate, a vítima estava com a suspeita de traumatismo craniano e diversos ferimentos pelo corpo.





Procurada, a empresa responsável pelo BRT, Mobi-Rio, ainda não se manifestou sobre o caso.



Sobre este acidente, a Mobi informou que, assim que o homem caiu do ônibus, o motorista parou o veículo logo em seguida e reiterou que "forçar a porta e destruir o equipamento é um ato de vandalismo", que colocaria em risco todos os passageiros. De acordo com a empresa, a nova frota conta com mecanismos das portas reforçados e "protegidos contra esse tipo de vandalismo". O homem de 40 anos, que não teve a identificação divulgada, foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, no bairro da Zona Oeste. Ainda não há atualização do estado de saúde dele.Procurada, a empresa responsável pelo BRT, Mobi-Rio, ainda não se manifestou sobre o caso.Na segunda-feira (19), outro passageiro caiu de um BRT em movimento quando o articulado passava por um viaduto em Curicica , na Zona Oeste. Na ocasião, testemunhas afirmaram que o homem havia forçado a porta da composição.Sobre este acidente, a Mobi informou que, assim que o homem caiu do ônibus, o motorista parou o veículo logo em seguida e reiterou que "forçar a porta e destruir o equipamento é um ato de vandalismo", que colocaria em risco todos os passageiros. De acordo com a empresa, a nova frota conta com mecanismos das portas reforçados e "protegidos contra esse tipo de vandalismo".

*Estagiário, sob supervisão de Larissa Amaral