Na imagem, a mãe de Iago Almeida de Castro aparece deitada sob o caixão durante o enterro no Cemitério de Olinda, em Nilópolis, na Baixada - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 27/09/2022 12:48 | Atualizado 27/09/2022 12:52





No local, cerca de 60 pessoas se reuniram para se despedir de Iago. O cunhado da vítima, o autônomo Leonardo Barbosa, 24 anos, contou que a mulher não aceitava o fim do relacionamento, mas que o jovem nunca a agrediu. Rio- O enterro do jovem Iago Almeida de Castro , 24 anos, ocorreu nesta terça-feira (27) no Cemitério de Olinda, em Nilópolis, na Baixada. Ele foi morto a facadas pela namorada no último domingo (25), no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. A acusada, Angélica Moraes Gonçalves Martins, foi presa em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.No local, cerca de 60 pessoas se reuniram para se despedir de Iago. O cunhado da vítima, o autônomo Leonardo Barbosa, 24 anos, contou que a mulher não aceitava o fim do relacionamento, mas que o jovem nunca a agrediu.

“Muitos estão tentando manchar a imagem dele, mas isso é um absurdo! Até porque quem morreu não tem como se defender. Eles estavam juntos há aproximadamente um ano. Mas até mesmo vizinhos de onde eles moravam diziam que ele nunca levantou a mão pra ela”, disse.

Ainda segundo o cunhado, Angélica atacou o companheiro enquanto ele tentava sair de casa após uma discussão. “O que aconteceu foi que cada um tinha ido para uma festa diferente, ela sobre influência de bebida e droga chegou em casa discutindo. Ele tentou se evadir do local e ir para casa da mãe, porque ele já queria se separar dela, mas ela com raiva, no momento que ele estava abrindo a porta para sair, deu uma facada nas costas dele. Ele chegou a correr e tentar ir pro quintal, as pessoas viram, mas não puderam fazer nada, e com ele caído no chão ela subiu em cima das costas dele e deu outros golpes de facadas nele”, disse.



Leonardo relatou ainda que após o ataque vizinhos contaram que Angélica teria entrado dentro de casa e em seguida saído para comprar pão como se nada tivesse acontecido, enquanto Iago estava sangrando no chão. “As pessoas tentaram socorrer ele, mas o sangramento estava muito forte, e como ele tinha um porte grande e não tinha veículo e nem nada, não conseguiram carregar ele”, explicou.

A irmã e a mãe da vítima, ainda abaladas, não deram entrevistas. O cunhado, no entanto, finalizou esclarecendo que Iago era uma rapaz tranquilo, muito família e que ainda trabalhava para sustentar a companheira e uma filha dela, de outro relacionamento.

“Essa menina beirava a pobreza, ela vivia morando na casa dos outros de favor com uma filha pequena, mas por gostar dela, ele se juntou com ela e alugou uma casinha, ele sustentava ela e a filha dela e as tratava muito bem”, informou.

Ao que relatou Leonardo, a mãe de Iago, por conta dessas situações já não era a favor do relacionamento dos dois, mas nunca a destratou e incluise, às vezes, tomava conta da enteada no filho. Antes de morrer, o jovem ainda estaria determinado a terminar a relação, decisão essa que nunca era aceitada pela companheira.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Iago chegou a ser socorrido para Unidade de Pronto Socorro (UPA) do Bom Pastor sem vida e com indícios de morte violenta. Angélica foi encontrada horas depois em São João de Meriti, onde foi presa.



Um dia antes da morte de Iago, a namorada havia postado a seguinte frase em seu perfil do Facebook: “Homem atira pra todo lado , mulher só gasta uma bala e acerta 3”, dizia a publicação.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Iago chegou a ser socorrido para Unidade de Pronto Socorro (UPA) do Bom Pastor sem vida e com indícios de morte violenta. Angélica foi encontrada horas depois em São João de Meriti, onde foi presa.

Um dia antes da morte de Iago, a namorada havia postado a seguinte frase em seu perfil do Facebook: "Homem atira pra todo lado , mulher só gasta uma bala e acerta 3", dizia a publicação.

Ainda nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. "Uma mulher que ele dizia que o amava o matou, com uma tremenda covardia. Ela tirou a vida dele com uma faca. Quando uma mãe fala que não é para vocês, escute! Nenhuma mãe quer ver o mal de um filho. Não ame mais uma mulher ou um homem que vocês acabaram de conhecer, do que sua mãe, escute o conselho de sua mãe, ela ver além do que você ver. Hoje ele se encontra em um caixão por não ouvir a mãe, não espere chegar a sua vez . Descanse em paz nosso amado Iago Almeida, ela tirou a sua vida mas nunca vai tirar você de nossos corações, te amamos para sempre", disse.

Iago Almeida e a namorada Angélica Moraes estavam juntos há aproximadamente um ano Rede Social



Uma outra amiga também lamentou a morte através das redes sociais. "Nessa hora o Iago já tava aqui perturbando a nossa mente, enchendo o nosso saco jogando esse free fire e falando um monte de besteiras. Cara, não dá nem pra acreditar que ele não tá mais entre nós", disse.

De acordo com a Polícia Civil, após registro na DHBF o caso foi encaminhado à Justiça.