Chico Alencar (PSOL) é o relator do processo ético-disciplinar - Cléber Mendes

Publicado 27/09/2022 20:35

Rio - A Polícia Civil pediu a quebra do sigilo do perfil no Instagram que enviou a mensagem com ameaça de morte ao vereador Chico Alencar. O pedido requer os dados cadastrais contendo os logs de criação e acesso do responsável, como também data, hora e IP (número de identificação da máquina de acesso), além de outras informações. O inquérito está em andamento na 17ª Vara Criminal do Rio.

Na tarde desta terça-feira (27), Chico Alencar se reuniu com o chefe de gabinete do Secretário de Polícia Civil, Tarcísio Jansen, e o presidente da Câmara de Vereadores (CMRJ), Carlo Caiado, para saber sobre o andamento do processo, que está a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

Relembre o caso

Segundo o parlamentar, que concorre nestas eleições ao cargo de deputado federal, um perfil no Instagram identificado como Vinícius Melo enviou a seguinte mensagem: “Vou mandar matar você. Sei onde você mora.” , na quinta-feira (22). Em sua descrição, o suspeito dizia ser patriota e a favor da liberação do porte de arma, utilizando de bandeiras do Brasil. Ele ainda tinha 124 seguidores.

A Câmara dos Vereadores do Rio acionou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e a Polícia Civil do estado solicitando que os órgãos investigassem a mensagem.