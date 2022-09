Em comunicado nas redes sociais, o candidato afirmou estar bem - Divulgação

Publicado 27/09/2022 19:26

Rio - Um candidato a deputado foi baleado, nesta terça-feira (27), na Rua Paulo Macedo, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Marcus Vinicius Santos da Silva, conhecido como 'Vinny É Nós' passava com seu veículo em frente a um galpão quando foi atingido de raspão no braço.



Nas redes sociais, um vídeo mostra o candidato com curativos nos dois braços, deixando a unidade de saúde. Em comunicado nas redes sociais, o candidato afirmou estar bem.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para checar a informação de que um homem baleado dera entrada na UPA de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Já a Polícia Civil informou que a 53ª DP (Mesquita) investiga o caso e que diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e tentar esclarecer os fatos.