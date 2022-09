O casamento de Michele e Pablo havia terminado pelas agressões dele - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/09/2022 20:28

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) procura por Pablo Souza da Silva, 30 anos, principal suspeito de matar a ex-companheira com 27 facadas no Morro do Fallet-Fogueteiro , no Rio Comprido, Zona Norte, no último sábado (24). Contra ele há um mandado de prisão em aberto, expedido pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

Michele da Conceição Alexandrino Leite tinha 27 anos e foi encontrada morta por familiares dentro de casa. Desde então, parentes e amigos fazem uma corrente de divulgação com a foto de Pablo, a fim de localizá-lo para que ele possa responder judicialmente pelo crime.

O ex-casal tem três filhos pequenos, que agora estão sob os cuidados da família da vítima. Segundo pessoas que conviviam com Pablo e Michele, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Assustados e com medo que ele fique solto, os parentes pedem por justiça. "Que a polícia não deixe essa covardia passar em branco, minha prima deixou três filhos e merece justiça", disse uma prima da vítima.

"Não dá pra acreditar. Como o Pablo teve coragem de fazer isso!!! Matar a Michele, uma mulher guerreira trabalhadora demais ainda não caiu a ficha"; "Que Deus cuide da alma dela e que as crianças sempre lembrem da mãe que ela foi pra eles"; "Inacreditável !! Até quando vamos ver isso? Matou a mãe dos filhos dele. Acabou o amor ao próximo. Que humanidade é essa?", escreveram alguns conhecidos da vítima.



Ainda segundo eles, Pablo é viciado em drogas e também possui passagens pela polícia por tráfico e uso de drogas. A vítima tinha uma medida protetiva contra ele.