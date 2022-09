Michele da Conceição Leite, de 27 anos, foi encontrada morta com 27 perfurações de faca no Fallet-Fogueteiro - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/09/2022



Rio - Sob forte emoção e pedindo por justiça, familiares e amigos enterraram o corpo de Michele da Conceição Alexandrino Leite, de 27 anos, na tarde deste domingo (25), no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio. Segundo eles, o responsável por matar a mulher com pelo menos 27 facadas é o ex-companheiro dela, Pablo Souza da Silva, que está foragido. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Amigos de Michele também tentam localizar o suspeito com a divulgação de fotos de Pablo nas redes sociais. Inconformados com o crime, eles temem que o assassinato da vítima termine sem justiça. "Compartilhem a foto dele, gente. Ele matou minha amiga. Se verem ele, chamem a polícia, não deixem ele fugir", pediu uma amiga próxima da mulher.

Devido ao estado do cadáver, a família não foi autorizada realizar o velório. Michele deixa três filhos, frutos do seu relacionamento com Pablo. Segundo amigos do ex-casal, o homem não se conformava com o fim da relação. A vítima também tinha uma medida protetiva contra ele devido as frequentes ameaças.