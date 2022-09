No vídeo o policial aparece dando chutes na mulher que está sentada no chão - Reprodução

Publicado 25/09/2022 18:48 | Atualizado 25/09/2022 18:53

Rio- Um policial penal de Goiás foi detido, neste sábado (24), após agredir a mulher em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizavam policiamento pela Avenida do Pepê, no mesmo bairro, quando avistaram uma mulher na varanda de um prédio pedindo socorro.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, que teriam sido gravadas de um apartamento vizinho, o homem aparece dando chutes na mulher que está sentada e encolhida no chão. Em outro momento, ele a puxa e ameaça a levar para a varanda, como se fosse joga-lá, mas ela grita e consegue fechar as cortinas, impedindo que cheguem na beira do apartamento, que fica localizado em frente a praia.

Ainda no vídeo, o policial grita com a mulher dizendo: "Você não foi chamar os outros aqui? Não foi fazer m$rda? Agora você vai pagar". Enquanto ela pede para que ele pare.

O suspeito e a vítima foram encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para registrar os fatos. Segundo as primeiras informações, o homem foi autuado nos crimes contra a mulher previstos na lei Maria da Penha e liberado após pagar fiança. Procurada, a Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre o caso.