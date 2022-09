Acidente ocorreu na Rua Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel - Reprodução/ Google Maps

Publicado 25/09/2022 16:23

Rio - Um motociclista morreu, neste domingo (25), após bater em um ônibus na Rua Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, próximo a subida da Grajaú-Jacarepaguá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 6h33 e ao chegar no local, já encontrou a vítima sem vida.

Uma das faixas da pista de Jacarepaguá ficou interditada para perícia e a retirada do corpo. De acordo com o o Centro de Operações Rio (COR), a via foi liberada às 10h29. Até o momento, não há detalhes de como ocorreu a colisão.

Em Petrópolis, van tomba e deixa três mortos

Também neste domingo (25), três homens morreram e três passageiros ficaram feridos após uma van que transportava 14 pessoas tombar no Km 54 da BR-040, entre Pedro do Rio e Itaipava. O motorista foi atendido no local pela Concer, concessionária que administra a via, tendo sofrido apenas lesões leves. Uma das faixas teve que ser interditada.

De acordo com a Polícia Federal, as vítimas fatais tinham 33 e 26 anos. Oito passageiros foram liberados no local e três com ferimentos moderados foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa (HST).