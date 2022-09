Michele da Conceição Alexandrino Leite, de 27 anos, foi morta esfaqueada no Morro do Fogueteiro, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/09/2022 12:38

Rio - O corpo de Michele da Conceição Alexandrino Leite, de 27 anos, será enterrado às 14h15 deste domingo (25), no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio. Devido ao estado do cadáver, a família não poderá realizar o velório. A mulher foi encontrada morta dentro de casa, na manhã de sábado (24), com pelo menos 27 facadas . O ex-companheiro Pablo Souza da Silva está foragido e é considerado pela família da vítima como o principal suspeito de cometer o crime.

Amigos e familiares da mulher fazem, desde a tarde de sábado (24), uma corrente de divulgação nas redes sociais com a foto de Pablo, a fim de localizá-lo. "Mais uma família chora. Peço que divulguem a foto dele. O ex-marido matou sem dó nem dos filhos", escreveu uma amiga de Michele.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que informou que realiza diligências para encontrar o autor do crime.

Michele deixa três filhos, frutos do seu relacionamento com Pablo. Segundo amigos do ex-casal, o homem não se conformava com o fim do relacionamento. A vítima também tinha uma medida protetiva contra ele devido às frequentes ameaças.