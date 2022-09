Febre das figurinhas da Copa no Centro do Rio. Arthur Freitas compra figurinhas no Centro com a Mãe. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 25/09/2022 07:00

O romance de colecionar álbum de figurinha veio de família. A engenheira Débora Rodrigues, de 30 anos, marca presença, no Centro do Rio, para trocar figurinhas da Copa do Mundo. A empolgação foi tanta que, agora, faltam apenas três para ela completar. A tradição veio do seu pai, hoje com 77 anos, que desde pequena a levava para encontrar com os colecionadores e fazer o troca-troca.

"Eu sempre colecionei. Comecei acompanhando e montando junto com meu pai. Ele já conhecia o ponto de troca do Centro do Rio há algumas copas. Acho que nas três últimas, contando com 2022, eu o acompanhei para trocar por lá", disse Débora, que esse ano está colecionando junto com o seu marido.

Débora explicou um pouco como as regras funcionam na hora da troca: as douradas e as do Brasil valem mais. "Eu tento trocar dourada por dourada, ou Brasil por Brasil. A minha última da seleção brasileira estava difícil de achar, então troquei uma dela por uma dourada mais difícil também, que eu tinha repetida."

O horário de almoço dos colecionadores que trabalham perto da Uruguaiana, no Centro do Rio, ficou diferente. Agora, muitos podem se encontrar no cruzamento da rua Sete de Setembro para trocar figurinhas, ou até mesmo em shoppings e no metrô da estação Carioca. Quem é menor de idade não fica para trás, é o caso de Arthur Silva Freitas, 9, que foi com a mãe, Tatia Alcione, 40, para trocar figurinhas no Centro.

Álbum à venda

Apaixonado por futebol, Arthur tem como hobby colecionar não só álbum de futebol, mas também de desenho animado. Depois de completo, ele vende na internet. "Depois de pronto, ele anuncia no site e vende", disse sua mãe, Tatia. "Ele começou a colecionar acompanhando o irmão dele, na Copa de 2018, porque ele só tinha cinco anos. Agora, tomou gosto", disse."Eu prefiro assim porque ele fica mais longe das telas. Sempre prefiro a leitura e o álbum explica um pouco a história dos times, dos estádios, é mais didático", completou ela. "O Brasil tem chances de ganhar, mas acredito que quem vai vencer é a França, que está com um time muito bem preparado", declarou Arthur, fã de Messi e Neymar.

O agente de segurança Carlos Macedo, 63, começou a colecionar álbum de figurinha nos anos 1970. "Eu gostava de guardar todo tipo de álbum. Hoje, meus filhos não gostam muito de colecionar, eu faço mais isso pelo meu neto de cinco anos", disse. Faltam 103 figurinhas para Carlos completar seu álbum.

Para o militar James Aruchi, 49, ter um álbum de figurinha completo na infância era algo quase impossível, pela falta de recursos de sua família. "Quando eu era pequeno, não tinha meios para finalizar. Eu nunca completei nenhum álbum na minha infância. Hoje, passei a colecionar mas dei uma parada. Agora, com a Copa do Mundo, voltei", afirmou. "Eu não vejo crianças na rua, trocando figurinha na praça, brincando de bafo. A gente vê mais os adultos e, às vezes, as crianças acompanhando os adultos. Tem, mas é pouco", finalizou.

As figurinhas dos jogadores Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi são as mais desejadas entre os colecionadores, e as mais raras.

Os pacotes de figurinhas vêm com cinco unidades cada, com o preço de R$ 4. O álbum está sendo vendido a R$ 12. Para completar as 80 páginas do livro ilustrado, o colecionador deverá reunir 670 cromos, que estão à venda em bancas de jornais e revistas.

Metrô e shoppings

Quem estiver pelo Centro e quiser trocar figurinhas, o metrô abriu uma estação de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022 na estação Carioca. O espaço ficará aberto todos os dias, das 8h às 20h, até o dia 14 de outubro.

O local, que conta com mesas para receber os colecionadores, está localizado no corredor principal do mezanino, próximo ao acesso B (Avenida Chile/Petrobrás) da estação.

O Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, divulgou em suas redes sociais que há um posto de troca de figurinhas da Copa no subsolo do local, no piso L0, que funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 13h às 21h.

O Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, também abriu um espaço gratuito para a troca de figurinhas, com o horário de funcionamento igual ao do local, segunda-feira a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h.

Também na Zona Oeste, o Recreio Shopping abriu um lounge de troca de figurinhas no segundo piso do estabelecimento.