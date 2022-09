Os presos foram encaminhados a Polícia Civil - Divulgação

Publicado 24/09/2022 19:06 | Atualizado 24/09/2022 19:07

Rio- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com mandado de prisão por tráfico de drogas, no km 228 da BR-116, rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no sul do estado do Rio, neste sábado (24).

Os agentes realizavam patrulhamento ostensivo e tiveram a atenção voltada para um veículo que transitava pela rodovia. Após a abordagem foram realizadas consultas aos sistemas da PRF e constataram que os dois passageiros, de 22 e 25 anos, possuíam mandados de prisão, expedidos há quase um ano, pendentes de cumprimento. Eles foram presos e conduzidos à Polícia Civil.