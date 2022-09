Um dos integrantes da quadrilha foi encaminhado para a 29ª DP (Madureira) - Divulgação

Publicado 24/09/2022 16:47 | Atualizado 24/09/2022 16:59

Rio - Agentes da 29ª DP (Madureira) prenderam, nesta sexta-feira (23), Rodrigo Alves Pinto, de 40 anos, Jirdley Tiuba Júnior, de 39 anos, e Cristiano Souza Rocha, de 30 anos, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos conhecidos como "saidinha de banco", nas Zonas Norte e Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, normalmente, Rodrigo agia como olheiro, identificando alguém que estava sacando dinheiro, para, em seguida, informar as características da vítima aos comparsas. Jirdley dirigia o automóvel e dava cobertura aos outros integrantes do grupo e Cristiano abordava as vítimas com um revólver e as roubava.

Os policiais foram informados que, na sexta (23), Rodrigo participou de um roubo com essa tática na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde foi flagrado pelas câmeras. Pouco depois, souberam que Jirdley e Cristiano estavam próximos a agências bancárias em Magalhães Bastos. Os agentes seguiram para o local e prenderam a dupla em um carro clonado e apreenderam um revólver. Em seguida, os policiais foram para Jacarepaguá e conseguiram capturar Rodrigo.

Polícia prende integrantes de quadrilha que praticavam o crime conhecido como "saidinha de banco" nas Zonas Norte e Oeste do Rio.



Apesar de Jirdley, Cristiano e Rodrigo terem praticado pelo menos dois roubos juntos, de acordo com a instituição, excepcionalmente ontem (23), Rodrigo agiu com outros comparsas; um grupo atuou na Barra da Tijuca e o outro pretendia roubar em Magalhães Bastos. Os suspeitos já tinham passagem pelo mesmo crime, sendo, portanto, reincidentes.

Os consultores de segurança do banco colaboraram com as investigações, informando imediatamente as ações da quadrilha e fornecendo imagens capturadas pelas câmeras.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e prender os demais integrantes do bando. Os presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão à disposição da Justiça.