O caso foi registrado na 5ª DP (Centro)Google Street View

Publicado 24/09/2022 15:15

Rio- Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante após roubar um cordão de um engenheiro civil de 68 anos, na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (23).



Guardas do Grupamento Tático Móvel (GTM) estavam patrulhando a via, por volta das 16h30, quando ouviram gritos de “pega-ladrão” e avistaram o adolescente em fuga. Ao apreenderem o adolescente, os guardas encontraram o cordão escondido em sua boca. A vítima estava próximo ao local e o reconheceu.



Ainda de acordo com a vítima, o adolescente puxou seu cordão e o empurrou, fazendo com que caísse no chão durante o ataque. O caso foi registrado na 5ª DP (Centro).