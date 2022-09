Ações lideradas pelo biólogo Mario Moscatelli, apoiadas pela Águas do Rio, transformam o cenário local, com águas transparentes e biodiversidade - Ascom Águas do Rio

Publicado 24/09/2022 15:30 | Atualizado 24/09/2022 15:33

Rio- Das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas para o destino adequado. São tampinhas, sacolas plásticas, até uma bandeja de lava-louças e mais uma infinidade de resíduos, que não só manchavam a imagem de um dos pontos turísticos e de lazer mais importantes do Rio de Janeiro, como acabavam com a vida de inúmeras espécies que habitam o local.

Com apoio da Águas do Rio, o projeto Manguezal da Lagoa, do biólogo Mario Moscatelli, realizou um mutirão de limpeza, neste sábado (24), tendo a participação da Comlurb, que recolheu meia tonelada de lixo e promoveu a conscientização para a preservação do meio ambiente

“Esse mutirão foi convocado para conscientizar as pessoas. Precisamos de uma postura individual e coletiva, e infelizmente uma parcela da população não colabora. Há 30 anos, víamos um mar de lixo, hoje de fato houve uma melhora, até por conta do trabalho da Comlurb e da nossa equipe apoiada pela Águas do Rio, fazendo a gestão dos manguezais. Mas ainda verificamos que nos finais de semana muito lixo é jogado pelas pessoas que frequentam o espaço. Quem paga por isso é o meio ambiente e a nossa qualidade de vida”, lamenta o biólogo Mario Moscatelli.

Presente na ação após ver a convocação na imprensa, o cineasta Guilherme Ribeiro enxerga a iniciativa como uma forma de retribuição.

"Estamos aqui, vivos, por causa do meio ambiente e tudo que ele nos fornece. Participar dessa ação é retribuir o mínimo que ele nos dá. Além disso, esse lugar é fantástico, recebe pessoas de todas as idades. Vi muitas crianças observando a gente recolhendo lixo e com certeza isso é uma lição que elas levarão para suas vidas. Todas as pessoas deveriam se mobilizar, ou ao menos não jogar lixo fora da lixeira. Nosso futuro e natureza agradecem", disse.

Ações da Águas do Rio

Desde o início de 2022, o projeto já retirou mais de 130 toneladas de lixo da Lagoa, o que tem colaborado para a recuperação do ecossistema, que também passa por uma transformação hídrica. A mudança do cenário local tem a contribuição de uma série de intervenções da Águas do Rio, como a revitalização e modernização das estações elevatórias da Lagoa, bombeamento, que evitam o desague de esgoto sem tratamento, além das operações de fiscalização para a identificação de despejo irregular de esgoto no entorno da Lagoa.

“Hoje vemos água limpa escoando das galerias pluviais. Há três décadas esse sistema era utilizado para despejar esgoto. Agora vemos a biodiversidade, uma série de animais que não existiam por aqui. A luta pela Lagoa se otimizou a partir do ano passado quando a Águas do Rio assumiu a gestão do saneamento. Hoje trabalhamos afinados. Quando a nossa equipe, a partir do projeto Manguezais da Lagoa, observa qualquer lançamento de líquido que não seja água limpa, aciona a concessionária, que imediatamente verifica”, explica Moscatelli.

Projeto Manguezal da Lagoa

Desde 2021, a Águas do Rio é parceria da Manglares Consultoria Ambiental, do biólogo Mario Moscatelli, apoiando a manutenção do ecossistema de mangue da Lagoa Rodrigo de Freitas. Com o apoio da concessionária, uma equipe de profissionais da área ambiental, segue dedicada à proteção do manguezal e dos animais que vivem ali, atuando no controle de pragas, replantio de espécies e limpeza das margens. A criação de campanhas de educação ambiental também faz parte do escopo. É a primeira vez que uma empresa privada patrocina o projeto Manguezal da Lagoa, que já tem mais de 30 anos.