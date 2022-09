Caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis) - Reprodução

Caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis)Reprodução

Publicado 24/09/2022 15:29

Rio- Esther de Oliveira, irmã da jovem Stefane de Oliveira Laudano, de 19 anos, que foi agredida com uma paulada na cabeça por um homem após uma discussão política, nesta sexta-feira (23), no Centro de Angra dos Reis, relatou, em conversa com, que após o ocorrido, a vítima sente bastante dor e está sob supervisão em casa. O agressor, que não foi identificado, foi preso e vai responder em liberdade.