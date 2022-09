Cantor Tico Santta Cruz ao lado da esposa Luciana Fontenelle Cruz - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/09/2022 17:26 | Atualizado 24/09/2022 20:40

Rio - A mulher do cantor Tico Santta Cruz, Luciana Fontenelle Cruz, foi agredida por cinco homens embriagados no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na madrugada deste sábado (24). A informação foi confirmada pelo próprio marido da vítima, através de suas redes sociais. O artista afirmou que se não fosse a chegada da equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), as agressões poderiam terminar em uma "tragédia".

O vocalista da banda Detonautas ainda agradeceu a ação rápida dos policiais. Veja o relato do cantor.

Ontem de madrugada minha esposa foi agredida no lugar onde moro. A PM foi chamada e fez um EXCELENTE atendimento - quero deixar esse registo.

5 homens embriagados, violentos e completamente desrespeitosos. Se não fosse as autoridades 31o batalhão teria acontecido uma tragédia. — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 24, 2022

Procurada, a Polícia Militar informou que uma equipe do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para checar um desentendimento entre pessoas numa loja de conveniência na Rua César Lattes, na Barra da Tijuca. Chegando ao local, os policiais encontraram uma mulher, já acompanhada de seu esposo, informando que um grupo de homens a teria agredido verbalmente.

Os policiais permaneceram no local até constatar que a situação estava estabilizada. O casal não quis proceder à delegacia naquele momento e ficou de registrar os fatos posteriormente.