As vítimas deram entrada juntos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na manhã deste sábado (24) - Divulgação

Publicado 24/09/2022 18:47 | Atualizado 24/09/2022 19:29

Rio - Um jovem de 26 anos e um adolescente de 17 foram baleados nas nádegas durante diferentes bailes funks, em São Gonçalo e Niterói. As vítimas deram entrada juntos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na manhã deste sábado (24), mas deram versões diferentes sobre o local em que foram atingidos. O caso está sendo investigado por policiais da 74ª DP (Alcântara).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar a entrada de dois homens baleados na unidade de saúde localizada no Colubandê, em São Gonçalo. Lá, o adolescente informou que estaria em um baile em Niterói, enquanto o jovem informou que foi atingido no bairro do Arsenal, também em São Gonçalo. Eles teriam chegado juntos em uma motocicleta ao hospital, mas contaram histórias distintas.

Ainda segundo a PM, as vítimas não possuem passagens pela polícia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os dois tiveram alta ainda neste sábado (24).