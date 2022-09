Os presos foram identificados como o gerente do tráfico Elris Alves Rangel Júnior, PZ Rio das Ostras, Danilo Felix dos Santos, conhecido como Makelêlê - Divulgação

Publicado 24/09/2022 18:09 | Atualizado 24/09/2022 18:13

Rio - A Polícia Civil prendeu três criminosos e apreendeu um adolescente no Complexo da Âncora em Rio das Ostras, na Região Litorânea do Rio, nesta sexta-feira (23). Com eles, foram encontrados grande quantidade de drogas, celulares, materiais de uso para o tráfico, caderno de anotações e um revólver calibre .38.

Os presos foram identificados como o gerente do tráfico Elris Alves Rangel Júnior, o 'PZ Rio das Ostras' e Danilo Felix dos Santos, conhecido como Makelêlê.

De acordo com as investigações, as comunidades da Âncora e Novão servem como uma filial da comunidade do Jacaré, já que Maycon Jecson Videira de Souza, o Paizão que é chefe das comunidades na Região dos Lagos tem estreita amizade com Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento, então chefe do tráfico de drogas da comunidade do Jacaré, ambas são controladas pelo Comando Vermelho.