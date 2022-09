Bolhas causadas pela monkeypox - Reprodução

Bolhas causadas pela monkeypoxReprodução

Publicado 24/09/2022 19:04 | Atualizado 24/09/2022 19:07

Rio - O estado do Rio de Janeiro já tem 992 casos confirmados de varíola dos macacos ( monkeypox), segundo dados do Centro de Informações Estratégicas e Respostas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Ao todo, 3.302 suspeitas foram notificadas, com 1780 descartadas, 408 em investigação e 122 consideradas prováveis. O estado registra um caso de óbito, com cinco pacientes passando por tratamento experimental. A doença atinge principalmente os homens, que somam 93,7% das contaminações.

Casos de homens que fazem sexo com outros homens correspondem a 19,68%. Aqueles que declararam não possuir este tipo de atividade sexual são 1,19% dos casos; 79,14% dos pacientes não informaram seu comportamento sexual.

A forma de transmissão mais notificada é a relação sexual, correspondendo a 35,18%. Contatos com pessoas portadoras da doença correspondem a 3,63% das ocorrências. Os demais pacientes não foram indagados quanto à forma de transmissão



Em relação à faixa etária, a mais atingida é aquela que vai de 20 a 39 anos, com 708 pacientes contaminados. Em seguida vêm os indivíduos de 40 a 59 anos, com 236 registros, 10 a 19 com 29 infectados, mais de 60 anos com 10 contaminados e por último crianças de 0 a 9 anos, com 9 casos.



A Região Metropolitana 1, que inclui a cidade do Rio de Janeiro e os municípios da Baixada Fluminense, é a mais atingida, com 84,27% dos casos. Depois vem a Região Metropolitana 2, onde se localizam os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, com 11,29% das infecções.



Situação nacional



Atualmente o Brasil é o terceiro país com maior número de indivíduos atingidos, com 6073 confirmações até a Semana Epidemiológica 36, encerrada no dia 10 de setembro, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Espanha. Em relação à semana anterior, até dia 3 de setembro foi verificado um aumento de 14% de notificações da varíola dos macacos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O levantamento inclui ainda o número de casos suspeitos (6037) e prováveis (120). Ocorrências notificadas mas descartadas somam 12.476.