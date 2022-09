Publicado 24/09/2022 11:52 | Atualizado 24/09/2022 12:14

Angra dos Reis – A jovem Stefane de Oliveira Laudano, 19 anos, foi agredida, nessa sexta 23, com uma paulada na cabeça, por um homem, em um bar, na rua do Comércio, principal rua do centro da cidade. Segundo o Boletim de ocorrência, a agressão teria sido por conta de uma discussão envolvendo ideologia política.

A jovem foi socorrida e levada para o hospital municipal da Japuíba, onde foi atendida. Levou pontos na cabeça , e segundo informações do hospital passa bem.

Ainda de acordo com informações da delegacia, o agressor foi cercado por populares, alguns metros de onde aconteceram as agressões e foi alcançado por uma viatura da PM, que fazia a ronda e levado para 166ª DP. Sua identidade não foi revelada pela polícia. Ele prestou depoimento e foi autuado em flagrante, por lesão corporal, em seguida liberado.