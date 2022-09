motociclista envolvido em acidente no acesso ao centro da cidade. - Divulgação

Publicado 23/09/2022 19:04

Angra dos Reis - Um motociclista ficou ferido e teve fratura exposta, depois de se envolver em um acidente no final da tarde desta sexta-feira,23, na rua Prefeito João Gregório Galindo, na altura do morro do Peres, antiga Angra Getulândia. Equipes de socorro foram acionadas e a vítima levada para o Hospital Municipal da Japuíba.

O local é um dos acessos ao centro da cidade e ao bairro do Balneário, pra quem vem da grande Japuíba pela Rio-Santos. Por ser um pouco íngrime, é necessário atenção dos motoristas ao trafegarem pelo local, principalmente, porque já começou uma chuva fina e o asfalto molhado, fica escorregadio.

BR 101 - Sentido Angra/Paraty

Fica também a dica para os motoristas na BR 101. Atenção redobrada, por conta das obras. Há sinalizações em alguns trechos que estão sendo recuperados, no sentido Angra/Paraty.

Com a chegada do final de semana, aumenta o fluxo de veículos, principalmente a noite, e com chuva a visibilidade fica reduzida. Os trechos em obras, são túnel de Muriqui, Mangaratiba, Conceição de Jacareí, Monsuaba e Jacuecanga.