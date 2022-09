Venissius candidato a deputado federal pelo PODEMOS. - Divulgação

Venissius candidato a deputado federal pelo PODEMOS.Divulgação

Publicado 22/09/2022 15:43

Angra dos Reis –“ Vou ser o deputado federal do interior, do Rio e da Costa Verde” . Foi assim que o candidato abriu a sua entrevista, ao ser indagado sobre a expectativa dos eleitores no candidato Venissius, do PODEMOS. Reafirmando as suas propostas de 2018. “ Vou ser o interlocutor das prefeituras em Brasília”, completou. Casado há 39 anos com Conceição Barbosa, é pai de dois filhos, Venissius e Léo. Nascido no Rio de Janeiro, ele veio morar em Angra dos Reis ainda pequeno, em 1972, aos 10 anos. Foi bancário e também trabalhou no ramo de comércio e confecções, passando pelos setores dos poderes legislativo e executivo, dando início a sua vida política. Sua trajetória sempre foi marcada pela boa gestão, tanto no setor público como no privado.

Nas eleições de 2018, por muito pouco Venissius não foi eleito deputado federal. Ele teve 19.946 votos, só em Angra 13.382 – (16,63% dos votos válidos ). Ele foi o candidato a deputado federal mais bem votado em Paraty, onde teve 1.040 votos. Uma de suas principais propostas como candidato é representar a Costa Verde na Câmara Federal.

A Baía da Ilha Grande, será a menina dos olhos de Venissius com suas propostas voltadas para infraestrutura, segurança e mobilidade urbana. Para ele Angra já tem o seu potencial turístico, o que precisa é ordenar. Nesse ponto falta vontade política em determinar que tipo de turismo a cidade quer: de qualidade ou quantidade. Ele ainda numera Turismo de aventura e religioso – enfatizando que a cidade é uma das mais antigas do país e concentra, peças sacras valiosas com temas das tradicionais festas religiosas e culturais, que fazem parte da sua história e que precisam ser expostas e vistas por cada visitante que ancorar no nosso litoral. Outros pontos abordados pelo candidato, como: saneamento, despoluição das praias, cais de embarque turístico de qualidade, são necessários para que o setor possa alavancar.

“Quanto os setores de empregabilidade, como a construção naval – precisa voltar a ser um dos maiores em contratações de mão de obra. Lembrando que o setor já absorveu mais de 12 mil empregos, quando oferecia cursos de qualificação voltados para a sua demanda. As gigantescas dívidas da Eletronuclear, por utilização do solo, nas casas dos mais de R$ 300 milhões , deveria ter um percentual revertido para qualificação e formação de profissionais, pela própria empresa”- pontuou. Na expectativa que a costa verde eleja um representante federal, pronto e capacitado para lutar e trazer investimentos e desenvolvimento para a região e a capital, adiantou que vai abrir escritórios em cinco cidades, incluindo costa verde, (Angra, Paraty e Mangaratiba), além de Rio Claro e Itaguaí, para discutir pauta coletiva. Finalizou.