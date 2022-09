Obras de modernização e ampliação do aeroporto Carmelo Jordão - Wagner Gusmão

Obras de modernização e ampliação do aeroporto Carmelo JordãoWagner Gusmão

Publicado 21/09/2022 19:26 | Atualizado 21/09/2022 19:55

Angra dos Reis - Quem passa na rua de acesso ao aeroporto Carmelo Jordão, na Japuíba, se assusta com a movimentação de caminhões e tratores que estão atuando nas intervenções que vão dar à área novos pátios, hangares, um novo terminal de passageiros, entre outros empreendimentos. Cerca de mil empregos, diretos e indiretos serão gerados até 2023.

Na pista de pouso e decolagem, só se vê operários em ritmo acelerado, para que o empreendimento seja entregue o mais breve possível. De acordo com o responsável pela concessão do aeroporto, Marco Gravatá, é um momento de muita emoção, há mais de 17 anos esperando pelo início das obras que vão modernizar e ampliar o aeroporto da cidade. Essa realidade é fruto de uma parceria dos governos, municipal, estadual e federal.



“ A preferência de mão de obra está sendo dada aos moradores de Angra dos Reis. Entre a primeira e segunda fase, que compreende a ampliação da pista, serão gerados 100 empregos ao total. E até 2023, mil empregos serão gerados. Acredito que em novembro deste ano pelo menos a pista estará liberada para o uso" – afirma Gravatá.

A expectativa também gira em torno do comércio e do turismo que vão ganhar com a modernização do aeroporto, já que com o aumento na pista, aeronaves maiores poderão operar, inclusive com voos regulares, resultando em turistas circulando e consumindo na região da Grande Japuíba.

A dona de casa, Lurdes do Nascimento, que mora bem próxima ao aeroporto, disse que sente falta das aeronaves e do barulho que elas faziam. “ Era até bonito de ver a quantidade de aviões aqui. Mas a obra é bem vinda vai trazer mais investimento e emprego pra cidade. Tem que modernizar”.

Quem também está comemorando com o empreendimento é Carlos Alberto, 19 anos, estava desempregado e agora teve a sua carteira assinada, como ajudante na obra.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. Hoje tenho minha carteira assinada, meus direitos trabalhistas adquiridos” - finalizou.