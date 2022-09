Publicado 21/09/2022 19:54

Angra dos Reis -Moradores poderão se qualificar, gratuitamente, na Escola de Talentos, projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sessenta vagas são oferecidas em parceria com o Senac, em dois cursos de qualificação profissional: Assistente de Logística (40 vagas) - idade mínima 16 anos e ensino fundamental completo e Jardinagem (20 vagas) - idade mínima 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições começam na segunda-feira, 26 e serão realizadas presencialmente, por ordem de chegada, no CEA (Centro de Estudos Ambientais), na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, Praia da Chácara, Angra dos Reis, das 09h às 16h. O candidato menor de idade deverá comparecer com o responsável legal.

No ato da inscrição, o candidato deve levar um documento oficial com foto, além de CPF e comprovante de endereço e escolaridade (histórico escolar, declaração de matrícula para quem ainda está estudando ou declaração de ano de escolaridade cursado). Além dos documentos originais, o candidato deve apresentar as cópias.

As inscrições prosseguem até o dia 30 de setembro Mais informações, podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (24) 3377- 4507.



ESCOLA DE TALENTOS



A Escola de Talentos é um projeto que tem por objetivo qualificar a população para o mercado de trabalho. A partir de pesquisas realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são descobertas as demandas e posteriormente cursos nessas áreas são ofertados gratuitamente com a chancela de instituições como Senac e Senai, para que as vagas de emprego em Angra sejam preenchidas preferencialmente pelos angrenses.