Desempenho do atacante Caio Vitor(6) nas partidas deixa a equipe do Volta Redonda em posição favorável na série C do Brasileirão.Divulgação

Publicado 20/09/2022 17:13

Angra dos Reis- Apesar da trajetória curta no futebol, Caio Vitor, com apenas 21 anos já sentiu de perto o gostinho de levantar a tão sonhada taça e viver junto do pai as emoções de fazer a torcida delirar.” Filho de peixe peixinho é”.

A vocação e gosto pelo futebol veio do exemplo do pai, Dé, que foi destaque em grandes clubes, internacionais e brasileiros, como Indonésia, Arábia Saudita, além do Vasco, Flamengo e o Volta Redonda, onde fixou a chuteira durante oito anos, se emociona quando vê o desenvolvimento do filho em campo.

Aos dez anos de idade, Caio já tinha um treinador em casa, que ensinou a como subir os largos degraus do futebol, onde o céu é sempre o limite.

Depois de cinco anos, vendo o crescimento do filho, aos 15, levou o menino para teste no Volta Redonda. Apesar da pouca idade, o domínio da bola e as decisões, que só um atleta experiente consegue desenvolver, no jogo, foram observados e suficientes para Caio ser contratado e vestir a camisa do clube.

Campeão do Estadual da A2. Divulgação

Há 2 anos jogando pelo profissional no Voltaço, Caio Vitor já soma 80 partidas válidas, com 11 gols marcados e 6 de assistência na atual temporada. Ele ainda jogou em 2019-2020- pelo sub 20 do Fluminense.

Vendo hoje, o desempenho de Caio em campo, conclui-se; “o aprendizado foi de excelência”, as dificuldades foram superadas, e o menino do bairro da Monsuaba, sonha em decolar na profissão, assim como grandes nomes do futebol brasileiro, no início de carreia. Honrar a camisa que veste, colocando seu time no lugar mais alto do pódio, é o seu maior objetivo.

A alegria da família de Caio Vitor em campo depois de uma final de jogo. Divulgação

“Meu maior sonho hoje é subir com o Volta Redonda, e no futuro vestir a camisa de um grande clube no Brasil. Jogar na Europa e vestir a camisa da seleção brasileira que é o sonho de todo jogador”- finalizou Caio Vitor, que está brigando pelo acesso do voltaço na série B do Campeonato Brasileiro.