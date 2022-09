Poste com rachadura assusta comerciantes e moradores do Frade - Divulgação

Poste com rachadura assusta comerciantes e moradores do Frade

Publicado 19/09/2022 19:51

Angra dos Reis – Os moradores e comerciantes da avenida Carlos Borges, no Frade, estão reclamando de um poste que se encontra na calçada, atrapalhando a fachada de um estabelecimento comercial e ainda, com sua estrutura apresentando rachaduras e energizado.

“ Nós temos medo que esse poste possa cair ou alguma criança levar um choque” – disse Fabiano Guedes de Azevedo, que já reclamou do problema com a Enel e com a Prefeitura.

Nossa reportagem entrou em contato com a ENEL Distribuição Rio, que através de sua assessoria informou, que vai enviar uma equipe no local para verificar as condições do poste solicitado e programar o serviço de manutenção, ainda nesta segunda-feira, 19.

Cobramos também um posicionamento da Prefeitura que informou, através da sua assessoria, já ter cobrado providências a ENEL, acrescentando a existência de um projeto de cabeamento subterrâneo para a remoção desses postes. O projeto já foi iniciado, este ano, pela Estrada do Contorno, no centro da cidade. A expectativa é implementar em todo o município.

Este projeto é fruto de um Projeto de Lei nº 074/2011, de autoria do então vereador Jorge Eduardo Mascote, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado em 2012, que obriga estatais e prestadoras de serviços que operam com cabeamento aéreo na cidade, a substituírem por cabeamento subterrâneo. E nos locais dos postes as áreas sejam arborizadas.

Outro serviço é a remoção dos postes da frente de casas e estabelecimentos comerciais. Para que seja realizado é necessário que se faça um protocolo na prefeitura. A solicitação, será encaminhada à empresa responsável pelo serviço. Não será cobrada nenhuma taxa ao solicitante.