Angra dos Reis

Detran: Atendimento hoje sem agendamento e prioritário para pessoas com deficiência

Essa é uma ação do Detran/RJ para atendimento especial as pessoas com deficiência em todo o estado do Rio. O objetivo é antecipar a homenagem ao dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Publicado 16/09/2022 07:30 | Atualizado há 13 horas