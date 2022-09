Publicado 16/09/2022 07:30 | Atualizado 16/09/2022 07:34

Angra dos Reis – Nesta sexta-feira, 16, o posto do Detran/RJ que funciona na Praia do Anil, estará atendendo de forma prioritária, sem agendamento, as pessoas com deficiência. Os serviços oferecidos serão de renovação da carteira de motorista e emissão da primeira habilitação, gratuitos. O atendimento será por ordem de chegada.

Outro serviço que estará disponível a esse público é a inscrição para o programa “ Cidadania Sobre Rodas”, que oferece aulas de direção gratuitas para pessoas que necessitam de carro adaptado.

Os interessados devem comparecer ao posto, munidos dos seguintes documentos originais e Xerox: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além do laudo médico emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo de grau da deficiência, com código da tabela CID-10. Vale lembrar que na página do órgão na internet você também pode ter acesso as informações.

O posto do Detran, está localizado na rua Poeta Brasil dos Reis, S/nº -Praia do Anil.