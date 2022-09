Treinamento de motoristas para atendimento às pessoas com deficiência. - Divulgação

Treinamento de motoristas para atendimento às pessoas com deficiência.Divulgação

Publicado 14/09/2022 12:24

Angra dos Reis – Prossegue até sexta-feira, dia 16, a Semana da Mobilidade Reduzida, promovida pela Viação Senhor do Bonfim em parceria com a prefeitura, Sest Senat Barra Mansa, Apadef e Pestalozzi. A ação tem o objetivo de oferecer treinamento aos colaboradores da empresa, para que estes prestem um serviço de excelência aos passageiros idosos, pessoas com deficiência ou com a mobilidade reduzida.

O treinamento é realizado em parceria com instituições como o Sest Senat Barra Mansa, Apadef, Pestalozzi e Prefeitura, por meio do Angra Cidade Inclusiva.” Quando nos colocamos no lugar do outro, fica mais fácil conseguirmos atender os usuários de forma satisfatória”, explicou Jário Morais, gerente administrativo da Viação Senhor do Bonfim.

“Esta ação da Viação Senhor do Bonfim é muito importante, pois a cidade de Angra dos Reis está vivendo um novo momento, com a questão da inclusão, por meio da acessibilidade. Hoje, vendo uma empresa como a Bonfim, com a importância que tem dentro do município, tomando uma iniciativa como esta, só temos a aplaudir”, pontuou Ricardo Dutra, coordenador do Programa Angra Cidade Inclusiva ( PACI).

Segundo o coordenador, o município hoje, vive um momento de ações voltadas para acessibilidade. “ Nosso objetivo é criar políticas públicas de excelência, que sejam implementadas para dá conforto as pessoas com necessidades especiais que vivem aqui e acolher melhor aos nossos visitantes” – enfatizou, acrescentando que está sendo mobilizado um trabalho em conjunto com emepresários, governo, e a sociedade com representatividade, para que Angra seja uma referência no “Turismo Acessível”. Grandes empreendedores, como shopping e aeroporto já estão buscando essa adaptação.

Para Regiane Santanna essa é uma ação louvável e vai melhorar em muito o acesso dessas pessoas com deficiência. “ Tenho um filho deficiente visual e sei muito bem as dificuldades que temos no dia-a-dia, nos transportes coletivos”. Finalizou.