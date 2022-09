Posto de atendimento da Enel no Parque Mambucaba - Divulgação/ Enel

Posto de atendimento da Enel no Parque MambucabaDivulgação/ Enel

Publicado 12/09/2022 17:10 | Atualizado 12/09/2022 17:11

Angra dos Reis – Foi inaugurado, hoje, dia 12, pela ENEL- Distribuidora de Energia Elétrica, um posto de atendimento aos clientes no Parque Mambucaba. A nova unidade é fruto de uma parceria da companhia com a prefeitura e, está localizada na Secretaria Executiva do Parque Mambucaba. O objetivo do empreendimento é facilitar o atendimento aos moradores do bairro, que até então se deslocavam mais de 40 quilômetros aos postos da distribuidora de Angra ou de Paraty, em busca de atendimento presencial.

A nova unidade funcionará de segunda a sexta , das 8h às 12h e 13h às 16h, na rua Francisco Guedes da Silva, 1571 - Parque Mambucaba, com os seguintes serviços: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. O atendimento presencial será feito por meio de agendamento no site (https://www.enel.com.br/pt/agende-seu-atendimento-presencial.html).



Canais digitais

A companhia reforça que, para manter o distanciamento social, os clientes devem priorizar os canais digitais para atendimento. Todos os serviços de atendimento da empresa estão disponíveis em seus canais como pelo site da distribuidora (www.enel.com.br), pelo aplicativo Enel (disponível para iOs e Android), pelo WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e por meio da Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Segundo informou a assessoria de comunicação, a Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.