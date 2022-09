Bruschetta é o favorito de hoje na regata - Divulgação/ Aline Bassi

Publicado 09/09/2022 20:43

Muito sol e calor marcaram o segundo dia de disputa da Semana de Vela de Angra dos Reis. Em mais uma tarde que começou com pouco vento, a largada foi atrasada em cerca de uma hora na Baía da Ribeira, mas os veleiros fizeram duas regatas para a classe ORC, sendo uma de percurso e outra barla-sota, e uma regata na disputa do Campeonato Brasileiro na classe BRA-RGS. A competição é realizada pelo Angra dos Reis Marina Clube em parceria com o Colégio Naval e tem o apoio da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

Atuais campeões, o Bruschetta, de Ubatuba (SP), veleiro tetracampeão mundial, se recuperou e venceu a regata do dia deixando o Caronte Nix na segunda colocação. Os dois estão empatados com três pontos perdidos após dois dias de disputa. A terceira posição, está com o veleiro de Angra dos Reis, o Buscapé, com sete pontos perdidos.

"Hoje tínhamos um vento melhor, conseguimos vencer pela primeira vez e amanhã provavelmente teremos mais vento. Disputa boa com o Carone Nix e estamos focados. O campeonato está em aberto", disse Maurício Santa Cruz, pentacampeão mundial, bicampeão Pan-Americano e com participações olímpicas.

"Tripulação está maravilhada com os lugares, com a raia. Hoje foi um dia com desempenho um pouco melhor, mas não alcançamos nosso melhor. Estamos com esperança de performar um pouco melhor nos últimos dois dias", concluiu Evandro Cordas, comandante do Bruschetta.

Na classe ORC, o Crioula, do Rio Grande do Sul (RS) segue na liderança com seis pontos perdidos contra sete do Phoenix, do Guarujá (SP). O King é o terceiro com nove pontos, seguido pelo Bravo e o Vesper IV.

Azarão, o Bravo surpreendeu e venceu a primeira regata do dia que contornou a Laje da Figueira, Laje Fundo e Ilha de Sabacu com o King em segundo, Phoenix em terceiro e o Crioula em quarto. A regata seguinte foi uma barla-sota onde o time gaúcho se recuperou e venceu com o Phoenix em segundo.

"O evento está muito legal com regatas bem disputadas, disputa muito saudável com o Phoenix. O vento surpreendentemente tem aparecido mesmo com a previsão muito ruim. Conseguimos fazer uma de percurso e barla-sota que foi bem legal. Amanhã é previsão de vento Sul, frente fria, que promete dar emoção, será bem interessante. Até agora tudo muito legal e vamos buscar trazer mais barcos na classe para o ano que vem" - Concluiu Samuel Albrecht, da equipe Crioula, velejador com três participações olímpicas.



Sábado com desfile de barcos em Angra dos Reis

O terceiro dia de competição será especial com o desfile dos 41 barcos do evento a partir das 10h onde o público poderá acompanhar por toda a orla da cidade. A regata do dia será em homenagem ao Colégio Naval com início previsto a partir das 12h. Ao término da disputa os velejadores poderão desfrutar dos shows com, DJ, de Rock e Blues.

A competição tem a realização do Angra dos Reis Marina Clube e da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer , com chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.



Programação Oficial:



10/09

A partir das 10h - Desfile dos veleiros Baía em frente ao Colégio Naval

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube.



11/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Premiação Regata Colégio Naval e Semana de Vela de Angra dos Reis Encerramento Local: Angra dos Reis Marina Clube.

A Semana de Vela de Angra dos Reis tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer de Angra dos Reis através da Lei de Incentivo ao Esporte do Município de Angra dos Reis e Colégio Naval.