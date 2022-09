velejadores se preparam para a Semana de Vela em Angra - Divulgação/Fred Hoffman

Publicado 08/09/2022 08:29 | Atualizado 08/09/2022 10:47

Angra dos Reis - Começam nesta quinta-feira, dia 8, as regatas na disputa da Semana de Vela de Angra dos Reis, evento que volta ao calendário após onze anos e é uma realização do Angra dos Reis Marina Clube e do Colégio Naval. A competição, que tem parceria com a Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO, vai até o domingo, dia 11, e será disputada nas classes ORC, Bico de Proa e será o Campeonato Brasileiro nas classes BRA-RGS e BRA-RGS Clássicos. Ao todo são 41 barcos na disputa.



A competição volta com êxito e presença de grandes nomes da vela nacional. O barco King, da classe ORC, virá com Jorge Zarif, quarto lugar na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 na classe Finn e com participação nos Jogos de Tóquio: "Velejei uma vez aqui em Angra com 9 anos no Neptunus Express e uma Ilha de Caras em 2018. Vai ser um grande desafio, com os dois melhores e mais modernos barcos do Brasil", disse Zarif: A equipe terá também Juninho de Jesus, membro da Seleção Brasileira da SSL Gold Cup, principal competição por equipes da Vela Oceânica mundial: "Já velejei muito no barco. Esse barco era da Mitsubishi e eu já velejei muitos anos nele. Já fiz uma campanha de TP52 no ano de 2018 junto com o Jorge Zarif que hoje é o tático do barco", apontou Juninho de Jesus que vem de disputar a Copa del Rey, na Espanha, e o Mundial de Snipe.



O King irá desafiar na classe os dois barcos mais modernos do país, o Crioula 52, campeão da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, em julho, e o Phoenix, vice-campeão no evento no litoral norte de São Paulo. A equipe gaúcha do Crioula terá presença de Samuel Albrecht, atleta olímpico da Nacra 17, enquanto que o Phoenix terá o comando de Eduardo Souza Ramos, atleta olímpico da década de 80, porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 além da presença de André Fonseca, o Bochecha, com participações em três Olimpíadas (2000, 2004 e 2008) e três regatas Volta ao Fundo, The Ocean Race. A equipe terá também Marco Grael, filho de Torben Grael, e que participou da Rio-2016 e Tóquio em 2021.



O Campeonato Brasileiro das classes BRA-RGS terá presença de grandes nomes não só da vela brasileira, mas também da Argentina. O barco Chancegger, da Argentina, será uma das atrações com o velejador olímpico Martin Billoch na raia que venceu a regata durante os Jogos de Atlanta em 1996. O barco Bruschetta, atual campeão nacional, e de Ubatuba (SP), vem com Maurício Santa Cruz, pentacampeão mundial, sendo quatro conquistados no próprio veleiro na classe J-24. Santinha, como é chamado, tem participações olímpicas e dois Ouros Pan-Americanos na Rio-2007 e Guadalajara, México, em 2011.



A abertura oficial da Semana de Vela de Angra dos Reis foi ontem, dia 7,no Clube Coqueiro, no Colégio Naval, com Jantar dos Comandantes. As primeiras regatas ocorrem a partir de quinta-feira, 8, às 12h com sede no Angra dos Reis Marina Clube.



A competição tem a realização do Angra dos Reis Marina Clube e da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer , com chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.



Programação Oficial:



8/09

8h até 10h - Credenciamento e retirada do Kit velejador - Local: Angra dos Reis Marina Clube

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube

9/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube.

10/09

9h até 10h - Desfile dos veleiros Baía em frente ao Colégio Naval

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube.

11/09

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ribeira ou altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30)

18h - Premiação Regata Colégio Naval e Semana de Vela de Angra dos Reis Encerramento Local: Clube Coqueiro - Colégio Naval

A Semana de Vela de Angra dos Reis tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer de Angra dos Reis através da Lei de Incentivo ao Esporte do Município de Angra dos Reis e Colégio Naval

Mais informações com Fabrizio Gallas