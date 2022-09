protesto Enfermagem - divulgação

Publicado 07/09/2022 20:52

Durante a festa do bicentenário da Independência do Brasil, hoje, em Angra, um grupo de enfermeiros vestidos de preto, jaleco na mão e uma faixa ” Enfermagem exige respeito! Piso Nacional já”, protestava contra a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, STF, que suspendeu, no dia 4 de agosto a Lei 2.564/2020, que estabelece o piso nacional salarial da Enfermagem, sancionada pelo presidente em julho deste ano. A manifestação foi em adesão a um ato nacional, para chamar a atenção das autoridades envolvidas no processo de discussão em torno do piso salarial.

A decisão do STF, foi tomada depois que as entidades envolvidas se manifestaram acenando sobre uma possível demissão em massa, dentre outras alegações. O presidente do STF determinou prazo de 60 dias para entidades, federações, Ministério do Trabalho, da Saúde, se manifestarem.

“Não temos vida. Somos chamadas a cuidar da família do próximo e deixamos de cuidar da nossa”, disse uma enfermeira que não quis se identificar, Alegando ter uma jornada pesada de trabalho para garantir o sustento da sua família. Porque o salário que recebe como auxiliar de enfermagem é insuficiente apenas com um emprego.

O organizador do ato enfermeiro, Sirdeley Marques, lembrou da atuação da classe na época da pandemia. “ Nós assim como os médicos, trabalhamos na linha de frente no combate a Covid-19, onde muitos colegas não sobreviveram. Queremos ser valorizados".

Amanhã, dia 8, às 9h30 da manhã será realizada na Assembleia Legislativa do Estado, Alerj, uma audiência Pública, para agregar apoio a classe e juntos lutar para fazer valer o que estabelece a Lei 2.564/2020.



Desfile Cívico



Angra dos Reis comemorou a grande festa cívica do bicentenário da independência do Brasil após uma parada de dois anos por conta da pandemia da Covid-19. O desfile cívico de 2022 mobilizou a população, que lotou o Centro.

Prefeito abre desfile cívico PMAR

A solenidade, realizada ao longo da Av. Pe. Júlio Maria, começou pontualmente às 9h com o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional, Hino de Angra e Hino da Independência. Logo depois, o prefeito Fernando Jordão abriu as festividades cívicas desfilando em carro aberto, seguido dos alunos do Colégio Naval, evocando a Marinha do Brasil.

Marinha do Brasil abrilhantando o desfile Cívico PMAR

Toda a avenida ficou tomada de moradores e visitantes de Angra que foram assistir ao desfile. No palanque de autoridades, o prefeito, acompanhado do secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, recepcionou autoridades civis e militares que apreciaram todo o desfile.

– É um momento importante em nosso país e marcante no calendário das escolas, pois trata-se da Independência do Brasil. Tivemos um desfile cívico exemplar com a participação de nossas escolas municipais, estaduais e particulares, além da estreia da escola cívico militar Ex-Combatente Remo Baral Filho – destacou Paulo.

O prefeito, Fernando Jordão acrescentou que esse dia festivo da Independência do Brasil deve representar o direito de todo cidadão à educação.

Passaram pela avenida os alunos do Colégio Naval, além de membros da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal de Angra. Logo depois, desfilaram os alunos da Pestalozzi, da E.M. de Educação de Surdos, da E.M. de Deficientes Visuais e da Unidade de Trabalho Diferenciado (UTD).

O desfile seguiu ao som da Corporação Musical Inácio Medeiros (CEIM) com os alunos dos Centros de Educação em Tempo Integral E. M. Prof. Adelaide Figueira, E. M. Pref. Francisco Pereira Rocha, E. M. Zita Oliveira Soares, E. M. Antônio Joaquim de Oliveira, E. M. João Carolino dos Remédios, E. M. Maria Hercília Cardoso de Castro e E. M. José Américo Lomeu Bastos. Dando sequência ao desfile ao som da Corporação Musical Gregório Galindo, passaram pela Av. Júlio Maria E. M. Frei Fernando Geurtse, E. M. Antônio José Novaes Jordão, E. M. Regina Célia Monteiro Pereira, E. M. Alexina Lowdes e E. M. Júlio César Almeida Laranjeira.

Também marcaram presença os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Escola Cívico Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho com sua banda. Os profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e da Secretaria Executiva de Assistência Social também levaram para a avenida seus projetos, seguidos da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV) e do grupo de pessoas com autismo.

Passaram ainda desfilando os alunos da Delta Academia de Tae Kwon Do, do Abadá Capoeira, do 27º Grupo de Escoteiros Cornelis Verolme, do Ramo Sênior Pinheiro, além dos Missionários da Bocaina, Desbravadores e Aventureiros.

Escola Militar PMAR

Marcaram presença os integrantes do Bombeiro Civil, Brigada Municipal e Ambiental de Angra e do Instituto Semear. Em sequência, os alunos do Colégio Educacional Tavares Soares e Jardim de Infância Patinho Dourado, do Centro Educacional Inovar, do Centro de Educação de Adultos (CECIERJ), da Escola Pietro Carneiro e da Jair Natalino Espínola Travassos. Tradicionalmente, para finalizar o desfile cívico de Angra em 7 de Setembro, desfilaram os Colégios Estaduais Dr. Arthur Vargas e Nazira Salomão.