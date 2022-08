Prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, era amigo do ex-Secretário de Comunicação Social, jornalista Jesiel Ferreira Lucas, de O DIA. Ambos nutriam grande admiração e respeito mútuos - Arquivo pessoal

O jornalista Jesiel Ferreira amava Angra dos Reis e amava o jornalismo Arquivo pessoal

Jessiel Ferreira Lucas, de 47 anos, morreu hoje, 22/08, de falência múltipla dos órgãos, após estar internado há 33 dias, no Hospital Municipal de Japuíba, devido a complicações decorrentes de problemas no pâncreas. Desde abril vinha com a saúde bastante abalada por conta de um aumento na taxa de ácido úrico. Ele já tinha sofrido há meses um avc e sofria com hipertensão arterial.“A partida precoce do jornalista Jesiel Lucas está sendo muito sentida por todos nós. Estou muito triste, pois além de um excelente profissional, ele também era um grande amigo. Que Deus, em sua infinita grandeza, o recebe em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos.” Disse em nota ao O DIA, o Prefeito Fernando Jordão.