MASF capacita profissionais para maratonas aquáticas - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:50

Na sexta-feira, 5 de agosto, foi dada a largada para os eventos esportivos que vão marcar o aniversário de 71 anos do Colégio Naval. Para abrir as comemorações da melhor forma, a Maratona Aquática Sem Fronteiras (MASF) realizou um curso para qualificar interessados em fazer parte do controle de prova da equipe.

No curso, as professoras ensinaram diversos temas como funções da arbitragem, suporte aquático e definições técnicas sobre competições de águas abertas e maratonas aquáticas. Além dos temas apresentados, elas contribuíram com suas experiências profissionais em outros eventos da MASF, fazendo com que o conteúdo adquirido fosse de alta qualidade.

- Estivemos no Colégio Naval para oferecer um curso que possibilite que os alunos estejam habilitados para trabalharem em provas do evento MASF. Esse encontro serve como um legado para todos os participantes – destacou a proprietária da Maratona Aquática Sem Fronteiras, Regina Coeli Costa.

Para deixar o curso ainda mais completo, os alunos participaram da organização de uma prova da MASF que aconteceu no sábado, 6 de agosto, também no Colégio Naval. Desta forma, os profissionais adquirem o conhecimento teórico e o colocam em prática para desenvolver suas habilidades de gerenciamento e administração esportiva.

- O curso da MASF abrange diversas questões de comunicação e eventos. Durante o sábado, trabalhei na parte de segurança, orientando os atletas com as boias e o percurso da prova – destacou Jhony Pimenta, aluno do curso.

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

O esporte continua durante a programação de aniversário do Colégio Naval. No dia 13 de agosto, sábado, às 8h30, uma prova de 5 km agitará o município de Angra dos Reis. O evento será subsidiado pela Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Angra dos Reis, sendo o Circuito Reis Magos o proponente da competição. Com largada prevista na Avenida Marques Leão, próxima à piscina de 25m do Colégio Naval, os atletas percorrerão um trajeto de 5 km com a chegada na pista de atletismo do Colégio Naval. Para incentivar o esporte e deixar a competição melhor, as crianças de até 12 anos também poderão participar de provas de 240m e 480m, após o término da prova principal.

Para finalizar o calendário esportivo, a Enseada do Colégio Naval vai receber uma competição de canoagem, esporte já tradicional no município de Angra dos Reis. O campeonato acontece no dia 21 de agosto e é realizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

O regulamento e as inscrições para os eventos podem ser conferidos no site da Prefeitura de Angra dos Reis, na aba do Calendário Esportivo.