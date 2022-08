Prefeitura lança 'Angra Mais Segura' - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:03

A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Segurança Pública, lançou na tarde desta quarta-feira, dia 10 de agosto, o programa ‘Angra Mais Segura‘, que visa à redução dos índices de criminalidade da cidade com a participação das forças de segurança federais, estaduais e municipais. O lançamento ocorreu no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, durante a 20ª reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

Durante o lançamento, o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, explicou que o ‘Angra Mais Segura‘ representa o conjunto de ações já implementadas e as próximas metas a serem alcançadas.

- Já vencemos mais de 90% dos desafios da cidade e vamos continuar avançando, por meio de um trabalho de parceria entre as forças de segurança e a Prefeitura de Angra. Em breve, iremos abrir a projeção da 166ª DP no Parque Mambucaba e estamos apoiando a ocupação do bairro Areal pela Polícia Militar. Também estamos trabalhando para a criação da guarda municipal no município, dentre outras muitas ações para beneficiar a população de Angra – frisou o secretário.

No evento, também foi lançado o programa “Educação e Segurança Pública de Mãos Dadas”, que vai levar para as escolas do município palestras sobre segurança pública, com temas como drogas e seus malefícios, violência doméstica e como ingressas na carreira militar. A primeira agenda do “Educação e Segurança Pública de Mãos Dadas” esta prevista para o dia 18 de agosto, na Escola Municipal Tereza Pinheiro de Almeida, na Japuíba.

- É muito importante esta integração entre a Educação e a Segurança para tirarmos as crianças e jovens das ruas e ocuparmos a mente deles dentro das escolas – frisou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.

Representando o prefeito Fernando Jordão, o secretário de Governo, Claudio Ferreti, lembrou todo o esforço da Prefeitura para livrar os moradores de Angra dos Reis da insegurança.

- Uma cidade melhor é conquistada com a contribuição de todos. Sem segurança, não temos educação, cultura, esporte, lazer, saúde. Se Deus quiser, nunca mais vamos voltar a viver momentos de insegurança na nossa cidade – finalizou.

A cerimônia foi acompanhada por autoridades das diversas instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), além dos vereadores Jane Veiga, Dudu do Turismo, Titi Brasil e a líder do governo, Luciana Valverde.