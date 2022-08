Natação marca o primeiro dia dos Jogos Estudantis - Divulgação

Natação marca o primeiro dia dos Jogos EstudantisDivulgação

Publicado 11/08/2022 16:47

Na manhã desta quarta-feira, 10 de agosto, a piscina do CEAV ficou agitada com as disputas eletrizantes de natação dos Jogos Estudantis de Angra dos Reis. Além das provas masculinas e femininas de 25 metros, o evento contou com o prestigiado revezamento misto 4 x 25 metros que prendeu a atenção dos torcedores com disputas até o último segundo de prova.

Um dos destaques do primeiro dia de competições foi a atleta Isabella Pedrosa, de 14 anos, estudante da Cooperativa Educacional Capacitar (CEDUC). A jovem promessa conquistou a medalha de ouro nos 25 metros e no revezamento.

- Foi um sentimento incrível ter participado e contado com a presença dos meus amigos. Estou muito feliz – comentou a nadadora.

Outro fator importante para os atletas é a torcida que anima os competidores durante a prova. Os gritos de incentivo, as palmas e as músicas cantadas pelo público podem fazer toda a diferença na disputa pelo primeiro e segundo lugar.

- A torcida é parte fundamental no JEAR. É ela que incentiva a competitividade entre as escolas que estão disputando os jogos – comentou a aluna e torcedora, Anna Luiza.

Nessa quinta-feira, 11 de agosto, o Estádio Municipal será tomado pelas competições de vôlei de quadra feminino, às 8h, e vôlei de quadra masculino, às 13h30.

- Após quase três anos, estamos retornando com os Jogos Estudantis de Angra dos Reis. É um evento muito importante para o município, pois promove disputas esportivas saudáveis para os alunos da cidade. O destaque para a edição de 2022 fica com a segurança dos jogos. A Prefeitura contratou uma equipe de apoio e conta com a ajuda da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para melhor atender a demanda do JEAR – destacou o secretário-executivo de Esporte e Lazer, Vítor Simões.

Os Jogos Estudantis de Angra dos Reis, além de promoverem a prática esportiva na cidade, são uma ótima oportunidade de revelar jovens talentos para representar o município nas mais variadas competições.

- O evento é muito importante, pois conseguimos encontrar jovens promessas no esporte. Inclusive, nas disputas de futsal, uma equipe da Secretaria de Esportes ficará responsável por avaliar o desempenho dos alunos, com o objetivo de fortalecer a equipe de futsal de Angra dos Reis para a disputa da Copa Rio Sul – completou o secretário.