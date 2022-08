Expo Angra começa nesta quinta-feira, 4/08 e irá até sábado, 6/08 - Divulgação

Publicado 04/08/2022 23:08

A maior festa cristã da região sul-fluminense está de volta após três anos. A Angra Expo 2022 começa nesta quinta-feira, 4, e vai até sábado, 6, na Praia do Anil. O evento, com entrada gratuita, é realizado pela Secretaria de Eventos e conta com o apoio da Comissão de Pastores. O encontro contará com pregações da palavra com diversos pastores locais e nacionais, praça de alimentação especial e diversificada, área de exposição e feira de produtos evangélicos.

– O encontro vai matar a saudade da comunidade cristã, pois sempre foi um evento de referência. Vai ser nostálgico, pois na pandemia tudo foi muito digital, e agora nós iremos nos reaproximar presencialmente. Para a parte espiritual será muito melhor – comentou Lucas Vinicios, publicitário.

Dentre as atrações confirmadas estão os cantores Anderson Freire, na quinta-feira, 4, autor dos famosos hinos “Raridade”, “Bom Samaritano” e “Efésios 6”. Já na sexta-feira, 5, o espetáculo fica por conta de Fernandinho, intérprete dos sucessos “Pra sempre”, “Galileu” e “Nada além do sangue”. Para fechar o festival, no sábado, 6, a noite fica por conta de Gabriel Guedes, famoso pelas canções “Vitorioso És”, “A Bênção” e “Ele vem”.

– A Angra Expo é um dos eventos mais importantes de Angra dos Reis. Atrai um segmento importante de nossa cidade, que é o público evangélico. Ela oferece grandes atrações em um fim de semana importante para trazer a palavra de Deus às pessoas. Além disso, consegue atrair muita gente de fora para movimentar a rede hoteleira e a economia da cidade em geral – comentou João Willy, secretário de Eventos.

Para uma melhor possibilidade de locomoção ao público, a Viação Senhor do Bonfim irá disponibilizar linhas de ônibus extras até as 2h da manhã de sexta para sábado e de sábado para domingo.

PROGRAMAÇÃO

Data: 04/08/2022 – Quinta-feira

Horário: a partir das 19h

Local: Palco principal, Praia do Anil

Oração e Palavra com pastor o Elhiabe Antunes

Dueto Martins & Edmu e banda

Ministério de Louvor com o pastor Antônio Ferreira

Cantora Carla Vidal

Clamor pela cidade

Banda Aliança com Deus

Cantor José Cláudio e banda

Pregação da Palavra com o pastor Márcio Brito

Cantor Anderson Freire

Oração de encerramento com o pastor Márcio Barreto

Data: 05/08/2022 – Sexta-feira

Horário: a partir das 18:30h

Local: Palco principal, Praia do Anil

Oração e Palavra com Pastor Eli Pimenta

Ministério de Louvor de Madureira com o pastor Dirceu

Ministério de Louvor Sara Nossa Terra com Pastor Paulo Marquezine

Clamor pela cidade

Cantora Layna Dias

Pregação com o pastor Eliel Brandão

Cantora Dayana

Cantora Érica Gouveia

Cantor Fernandinho

Oração de Encerramento com o pastor Alex

Data: 06/08/2022 – Sábado

Horário: a partir das 16h30

Local: Palco principal, Praia do Anil

Angra Expo Kids com a cantora Jéssica Kids, Sunamita Alves, João Pedro Diniz e Coreografia ONG Banqueta da Comunidade Crescendo com Jesus

Oração e Palavra com o pastor Gilmar

Banda Emanoel, Irmãos da Ilha e palestrante apóstolo Jaime

Cantora Mariana

Ministério Areal

Pregação da Palavra com Joel Manhães

Cantora Débora

Clamor pela cidade

Banda Tocando Deus

Ministério Filhos da Promessa

Cantor Alan Silva

Cantor Gabriel Guedes

Oração de encerramento da Angra Expo 2022