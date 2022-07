Estudantes têm até 1º de agosto para solicitarem o passe 2022 - Divulgação

Estudantes têm até 1º de agosto para solicitarem o passe 2022Divulgação

Publicado 28/07/2022 19:59

Já começaram as inscrições para o Passe Universitário 2022. A solicitação deve ser aberta no setor de protocolo da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Podem requerer o transporte universitário os estudantes (moradores do município) matriculados em universidades de Santa Cruz, Campo Grande e Angra dos Reis (Jacuecanga).



Para dar entrada na solicitação é necessário preencher a ficha de requerimento e anexar os documentos listados abaixo:

- Xerox do RG;

- Xerox do CPF;

- Xerox do Título de eleitor;

- Xerox do comprovante de residência (em nome do próprio ou familiar próximo);

- Xerox do comprovante de renda pessoal ou familiar;

- Xerox do comprovante de matrícula na Instituição e/ou comprovante de mensalidade paga (em nome do aluno);

- 02 fotos 3x4 atualizadas.



ATENÇÃO: Quem já possui o PASSE UNIVERSITÁRIO 2022, basta comparecer ao prédio da SMEEL, Sala 05, até o dia 01/08 com a carteirinha e a renovação/declaração da faculdade para o 2º semestre 2022.